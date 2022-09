(Di sabato 3 settembre 2022) Si salva, laal Franchi. Strappa un pareggio (1-1) che fa smoccolare Firenze. Perchè laha stretto d'assedio i bianconeri per 60 minuti su 90. Ma soprattutto haunconnel finale del primo tempo. Deviato sul palo da Perin, da sempre il portiere bestia nera per i viola. Ho in mente una vittoria del Pescara a Firenze, tanti anni fa, con lui impenetrabile L'articolo proviene da Firenze Post.

Fiorentina assedia una Juve impaurita: ma fa solo 1-1. Decisivo il rigore sbagliato da Jovic. Pagelle

