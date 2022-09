VR46 Team e il ‘metaverso’: la livrea speciale in gara verso il futuro (Di venerdì 2 settembre 2022) Cosa succede quando l’arte incontra il motorsport? Dall’unione di questi due mondi nasce il progetto AEROPRISM: un tributo agli sport motoristici realizzato dal celebre artista digitale Mad Dog Jones insieme a VR46 Metaverse per Mooney VR46 Racing Team, il Team di MotoGP di Valentino Rossi, leggendario 9 volte campione del mondo. Inizia con una carena speciale l’attività di VR46Metaverse, l’estensione della società di Valentino Rossi nel mondo immersivo e digitale del metaverso. L’artista canadese Mad Dog Jones, che già aveva lavorato con Lewis Hamilton, ha disegnato per questo weekend di Misano le carene del Mooney VR46 Racing Team in MotoGP e in Moto2. Al termine del weekend, a partire da domenica pomeriggio, le due carene e le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Cosa succede quando l’arte incontra il motorsport? Dall’unione di questi due mondi nasce il progetto AEROPRISM: un tributo agli sport motoristici realizzato dal celebre artista digitale Mad Dog Jones insieme aMetaverse per MooneyRacing, ildi MotoGP di Valentino Rossi, leggendario 9 volte campione del mondo. Inizia con una carenal’attività diMetaverse, l’estensione della società di Valentino Rossi nel mondo immersivo e digitale del meta. L’artista canadese Mad Dog Jones, che già aveva lavorato con Lewis Hamilton, ha disegnato per questo weekend di Misano le carene del MooneyRacingin MotoGP e in Moto2. Al termine del weekend, a partire da domenica pomeriggio, le due carene e le ...

sportli26181512 : MotoGP a Misano, VR46 Team e 'metaverso': livrea speciale in gara. FOTO: Domenica, in occasione del GP di San Marin… - viverepesaro : Il team Mooney VR46 si veste di nuovo per il Gp di Misano: le livree all'asta da Sotheby's [LE FOTO]… - motosprint : Il team Mooney VR46 ha svelato la livrea per #SanMarinoGP. Che ve ne pare? - gponedotcom : FOTO - Le delle moto di Marini, Bezzecchi, Antonelli e Vietti grafiche sono state realizzate dall'artista Michah Do… - lacittanews : ROMA - LaMotoGp si trasferisce presso la riviera romagnola per il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appunt… -

L'arte incontra il motorsport in Aeroprism - Primaonline Nasce AEROPRISM, tributo agli sport motoristici realizzato dall'artista digitale Mad Dog Jones insieme a VR46 Metaverse per Mooney VR46 Racing Team, il team di MotoGP di Valentino Rossi, leggendario 9 volte campione del mondo presentato nel ranch del campione a Tavullia. Il 4 settembre, nella cornice del Misano World Circuit '... Bagnaia per la grande impresa Forte del nuovo contratto da ufficiale, Bastianini è chiamato ad aiutare il futuro compagno di squadra, così come i piloti della Mooney VR46 Racing Team Marini e Bezzecchi, che per il GP di casa ... Valentino Rossi, chi sono gli eredi da seguire al Gp di San Marino a Misano Ci saranno tutti i suoi pupilli da lui lanciati per il mondo: Marini, Bezzecchi, Vietti e Antonelli, quelli più stretti della Mooney VR46 Racing Team. E Bagnaia, in lotta per il titolo, e Morbidelli s ... Moto2, Misano: Vietti e Pasini monopolizzano la scena nella FP1 Moto2: Celestino Vietti il più veloce nella prima sessione di prove libere della Moto2 a Misano, con un sorprendente Mattia Pasini a soli 95 millesimi. 3° Jake Dixon, 6° il capo-classifica di campiona ... Nasce AEROPRISM, tributo agli sport motoristici realizzato dall'artista digitale Mad Dog Jones insieme aMetaverse per MooneyRacing, ildi MotoGP di Valentino Rossi, leggendario 9 volte campione del mondo presentato nel ranch del campione a Tavullia. Il 4 settembre, nella cornice del Misano World Circuit '...Forte del nuovo contratto da ufficiale, Bastianini è chiamato ad aiutare il futuro compagno di squadra, così come i piloti della MooneyRacingMarini e Bezzecchi, che per il GP di casa ...Ci saranno tutti i suoi pupilli da lui lanciati per il mondo: Marini, Bezzecchi, Vietti e Antonelli, quelli più stretti della Mooney VR46 Racing Team. E Bagnaia, in lotta per il titolo, e Morbidelli s ...Moto2: Celestino Vietti il più veloce nella prima sessione di prove libere della Moto2 a Misano, con un sorprendente Mattia Pasini a soli 95 millesimi. 3° Jake Dixon, 6° il capo-classifica di campiona ...