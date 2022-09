«Under 35», gli scivoloni della Scarpa e degli altri giovani candidati Pd (Di venerdì 2 settembre 2022) Beata gioventù. La 25enne capolista Pd in Veneto Rachele Scarpa è tornata sotto i riflettori per un’altra dichiarazione da scolpire nella pietra: «Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone», ha detto la candidata in un video di qualche settimana fa. Una frase misteriosa, che francamente lascia spazio a qualche domanda. Se il lavoro non è più l’unico mezzo di sostentamento, di che cosa deve campare la gente? Se lo è chiesto anche Luigi Marattin (ItaliaViva), presidente della Commissione Finanze della Camera: «Che significa? Che il sostentamento deve arrivare dalla rendita, dietro cui non c’è produzione, crescita, occupazione? Oppure il sussidio? E in quel caso, chi produce il reddito necessario per creare e distribuire il sussidio?». Domande francamente ovvie. Ma il ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 settembre 2022) Beata gioventù. La 25enne capolista Pd in Veneto Racheleè tornata sotto i riflettori per un’altra dichiarazione da scolpire nella pietra: «Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone», ha detto la candidata in un video di qualche settimana fa. Una frase misteriosa, che francamente lascia spazio a qualche domanda. Se il lavoro non è più l’unico mezzo di sostentamento, di che cosa deve campare la gente? Se lo è chiesto anche Luigi Marattin (ItaliaViva), presidenteCommissione FinanzeCamera: «Che significa? Che il sostentamento deve arrivare dalla rendita, dietro cui non c’è produzione, crescita, occupazione? Oppure il sussidio? E in quel caso, chi produce il reddito necessario per creare e distribuire il sussidio?». Domande francamente ovvie. Ma il ...

romeoagresti : Gli occhi della federazione tedesca su Kenan #Yildiz che, finora, ha giocato nelle Under turche. Primi contatti, co… - pdnetwork : Secondo @you_trend il PD è il partito che meglio rappresenta i giovani italiani. #Salariominimo, più #diritti, lott… - chiaragribaudo : Vogliamo essere primi tra gli under 35 (anche oltre eh). Le proposte su tirocini, diritti e ambiente sono nostre pr… - JulesSinfin : #Letta vuole convincere gli Under 35 a votare PD regalando ad ognuno di essi dieci bustine di Crack e un plug anale. ?? - luciettinafab : RT @federicoton99: Che carini gli over 60 in stragrande maggioranza favorevoli per la leva obbligatoria ai giovani. Facciamo che ricambiam… -

Giovani calciatori: sì o no ...17 all'under 21. L'ultima partita ha impressionato, ma si dovrà sempre mettere in preventivo che avrà anche cali di forma, o momenti difficili, ma l'importante è che la società e l'allenatore gli ... Per la pallamano Cassano Magnago la stagione parte dalla sfida con Romagna ... una delle tre squadre promosse dalla A2 (le altre sono Fondi e Chieti): gli amaranto giocheranno ... L'estate è stata più che proficua per i lombardi, visto il doppio bottino alle finals under 20 a ... Alloggio a under 35 a 100 euro al mese in cambio di dieci ore di "lavoro", ecco la proposta dell'ostello ogni individuo, infatti, contribuisce attivamente al contesto con le interazioni sociali della vita quotidiana mettendo in campo sé stesso, le risorse personali e gli scambi relazionali che crea". SETTORE GIOVANILE - Scopigno Cup, poker alla Salernitana: la Lazio U17 vola in finale SETTORE GIOVANILE - Vince e convince la Lazio Under 17 che conquista la finale nella Scopigno Cup. Battuta in semifinale la Salernitana con un roboante 4-0. Grande prova per i biancocelesti che, allo. ...17 all'21. L'ultima partita ha impressionato, ma si dovrà sempre mettere in preventivo che avrà anche cali di forma, o momenti difficili, ma l'importante è che la società e l'allenatore...... una delle tre squadre promosse dalla A2 (le altre sono Fondi e Chieti):amaranto giocheranno ... L'estate è stata più che proficua per i lombardi, visto il doppio bottino alle finals20 a ...ogni individuo, infatti, contribuisce attivamente al contesto con le interazioni sociali della vita quotidiana mettendo in campo sé stesso, le risorse personali e gli scambi relazionali che crea".SETTORE GIOVANILE - Vince e convince la Lazio Under 17 che conquista la finale nella Scopigno Cup. Battuta in semifinale la Salernitana con un roboante 4-0. Grande prova per i biancocelesti che, allo.