“Riportatemi in galera | non sopporto la mia compagna” | immigrato rinuncia ai domiciliari

(Di venerdì 2 settembre 2022) Monza, 2 set — Meglio scontare la pena in carcere, dietro le sbarre, anziché aiin compagnia della moglie o convivente: un titolo quasi da barzelletta della Settimana enigmistica, con il marito esasperato da una convivenza con la classica moglie rompiballe.aichiede di tornare in carcere La barzelletta è diventata la realtà di tutti i giorni per un 41enne salvadoregno di Seregno (provincia di Monza e Brianza), aida cinque mesi ed esasperato da una convivenza che definire conflittuale sarebbe un eufemismo: a tal punto da mettere a repentaglio l’incolumità della moglie per le continue liti e i comportamenti aggressivi dell’. Che a quanto pare, stando a quanto riportato dal Giorno, aveva la sua grossa fetta di colpa in questo burrascoso menage: ...

