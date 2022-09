Ferrari, obiettivo: vestire i panni della guastafeste in Olanda (Di venerdì 2 settembre 2022) Non è stata una giornata da incorniciare per la Ferrari nella gara domenicale del Gran Premio di Belgio che ha elevato Max Verstappen, autore di una rimonta pazzesca, a protagonista assoluto della corsa. Con le due classifiche Mondiali della Formula 1 (piloti e costruttori) che si allontanano sempre più, la Rossa di Maranello vuole, almeno, togliersi soddisfazioni sparse in giro per il calendario delle quattro ruote. Una di queste occasioni potrebbe arrivare proprio da questo Gran Premio d’Olanda: nella casa del campione del mondo di Red Bull, infatti, il Cavallino Rampante spera di vestirsi da guastafeste annullando, di fatto, una festa orange che sembra essere già stata preparata con largo anticipo. Ferrari, le dichiarazioni “di guerra” di Charles Leclerc e Carlos ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Non è stata una giornata da incorniciare per lanella gara domenicale del Gran Premio di Belgio che ha elevato Max Verstappen, autore di una rimonta pazzesca, a protagonista assolutocorsa. Con le due classifiche MondialiFormula 1 (piloti e costruttori) che si allontanano sempre più, la Rossa di Maranello vuole, almeno, togliersi soddisfazioni sparse in giro per il calendario delle quattro ruote. Una di queste occasioni potrebbe arrivare proprio da questo Gran Premio d’: nella casa del campione del mondo di Red Bull, infatti, il Cavallino Rampante spera di vestirsi daannullando, di fatto, una festa orange che sembra essere già stata preparata con largo anticipo., le dichiarazioni “di guerra” di Charles Leclerc e Carlos ...

