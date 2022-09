Covid | news di oggi Report Iss |  12 regioni a rischio moderato e 9 basso LIVE

(Di venerdì 2 settembre 2022) Via libera dell'Ema ai vaccini anti-adattati alla variante Omicron di quelli Pfizer-Biontech e di Moderna. Sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato che le prime forniture dei nuovi vaccini arriveranno tra 10 giorni. Lunedì arriverà l'ok dell'Aifa mentre il via libera ai vaccini specifici contro Omicron è già arrivato anche negli Usa, dove saranno resi disponibili nei prossimi giorni

Via libera dell'Ema ai vaccini anti -adattati alla variante Omicron di quelli Pfizer - Biontech e di Moderna. Sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus. Il ...Vaccini aggiornati contro il covid, dal 10 settembre le prime dosi. Intanto la mascherina obbligatoria sui mezzi sarà fino a 30 settembre.