Arisa, problemi di salute e concerto annullato: ecco cosa succede (Di venerdì 2 settembre 2022) Arisa annulla un concerto a causa di problemi di salute, ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale. Leggi su comingsoon (Di venerdì 2 settembre 2022)annulla una causa didisi legge nel comunicato ufficiale.

zazoomblog : Arisa cancella una data del tour per problemi di salute. Fan in apprensione - #Arisa #cancella #problemi #salute.… - infoitcultura : Arisa allarma i fan: “Concerto annullato per problemi di salute” - zazoomblog : Arisa cancella una data del tour per problemi di salute. Fan in apprensione - #Arisa #cancella #problemi #salute. - zazoomblog : Arisa annulla un concerto a causa di problemi di salute: come sta - #Arisa #annulla #concerto #causa - infoitcultura : Arisa annulla concerto a Velletri per problemi di salute/ Come sta? Avrebbe subito un intervento chirurgico -