Vuelta a España 2022 oggi, dodicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Nuovo test in salita per gli uomini di classifica (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo una giornata di relativo riposo che si è conclusa con la vittoria in volata di Kaden Groves, il disegno della Vuelta a España torna a proporre oggi un arrivo in salita. Un Nuovo palcoscenico per gli uomini di classifica, magari un’opportunità per i rivali di Evenepoel di provare ad attaccarlo. percorso Il profilo altimetrico della tappa è piuttosto semplice, con un unico tratto di leggera salita nella seconda metà, prima del duro finale verso il traguardo di Estepona. La salita che dovranno affrontare i corridori, quello delle Peñas Blancas, ovvero delle rocce bianche, costituirà un GPM di 1a categoria coi suoi 19 km al 6,7% di pendenza media. Ascesa dunque molto lunga, la seconda più estesa di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo una giornata di relativo riposo che si è conclusa con la vittoria in volata di Kaden Groves, il disegno dellatorna a proporreun arrivo in. Unpalcoscenico per glidi, magari un’opportunità per i rivali di Evenepoel di provare ad attaccarlo.Il profilo altimetrico dellaè piuttosto semplice, con un unico tratto di leggeranella seconda metà, prima del duro finale verso il traguardo di Estepona. Lache dovranno affrontare i corridori, quello delle Peñas Blancas, ovvero delle rocce bianche, costituirà un GPM di 1a categoria coi suoi 19 km al 6,7% di pendenza media. Ascesa dunque molto lunga, la seconda più estesa di ...

