The Whale: Brendan Fraser ha indossato una tuta prostetica che aggiungeva 130 chili al suo peso (Di giovedì 1 settembre 2022) Per The Whale, il protagonista Brendan Fraser ha dovuto usare una tuta prostetica che aumentava il suo peso di 130 chili e richiedeva sei ore di tempo per essere indossata. Novità in arrivo da uno dei film più attesi del Concorso di Venezia 2022, The Whale di Darren Aronofsky. Il protagonista Brendan Fraser ha svelato nuovi dettagli sul trucco prostetico da lui usato per aumentare di peso, l'attore ha fatto ricorso a una tuta del peso di oltre 130 chili che richiedeva sei ore di tempo per essere indossata. Al centro di The Whale, tratto dalla pièce di Samuel D. Hunter, un uomo affetto da una gravissima forma di obesità. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) Per The, il protagonistaha dovuto usare unache aumentava il suodi 130e richiedeva sei ore di tempo per essere indossata. Novità in arrivo da uno dei film più attesi del Concorso di Venezia 2022, Thedi Darren Aronofsky. Il protagonistaha svelato nuovi dettagli sul trucco prostetico da lui usato per aumentare di, l'attore ha fatto ricorso a unadeldi oltre 130che richiedeva sei ore di tempo per essere indossata. Al centro di The, tratto dalla pièce di Samuel D. Hunter, un uomo affetto da una gravissima forma di obesità. ...

ValentinaDAmic4 : The Whale: Brendan Fraser ha indossato una tuta prostetica che aggiungeva 130 chili al suo peso -… - BluLuke1 : Qualcuno vende un biglietto per The Whale in Sala Grande? #venezia79 - vic_toriious : @xsheeranscarss un fracco di roba, the whale, argentina 1985, master gardener, l'immensità, les enfants des autres,… - Aderix3 : Ma hanno messo The Whale il 5 alle 15 al Palabiennale a caso o è impressione mia? - tladyinthetower : @warskirby Io che volevo provare per the whale ?? -