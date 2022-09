Stefania Sandrelli in crisi con il compagno | “Vorrei almeno una carezza”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dalla grande bellezza alla grande tristezza. Mentre Venezia l’aspetta per premiarla,si confessa a cuore aperto in un’intervista Perizona Magazine.

Per la prima voltaparla della crisi col compagno, della malattia, della ...Una bellezza incredibile, magnetica, e un grande talento che ha messo al servizio del cinema.è uno dei volti più amati del grande (e del piccolo) schermo ma, dopo una carriera lunghissima e fatta di moltissimi successi, ha rivelato di essere pronta a lasciare le scene per ...Stefania Sandrelli al settimanale Oggi parla per la prima volta della crisi con il compagno Giovanni Soldati, “Gli ultimi anni con lui sono ...Stefania Sandrelli rivela di essere pronta a lasciare la recitazione. L'attrice confessa di vivere una profonda crisi con il compagno Giovanni Soldati.