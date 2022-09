Napoli, dalla Francia: sfuma definitivamente l'arrivo di Navas (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riferisce L'Equipe, Keylor Navas non si trasferirà al Napoli in questa finestra di mercato. Il portiere costaricano... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo quanto riferisce L'Equipe, Keylornon si trasferirà alin questa finestra di mercato. Il portiere costaricano...

sscnapoli : ?? Anticipi e posticipi dalla 6^ alla 16^ giornata di Serie A. ?? - OfficialASRoma : ?? Inter-Roma, sab 1/10, 18:00 ?? Roma-Napoli, dom 23/10, 20:45 ?? Roma-Lazio, dom 6/11, 18:00 ??? Date e orari dalla… - enpaonlus : Animali e umani in fuga dalla guerra: le storie dall'ambulatorio veterinario di Napoli - Un servizio lodevole in ai… - sportli26181512 : Napoli, dalla Francia: sfuma definitivamente l'arrivo di Navas: Secondo quanto riferisce L'Equipe, Keylor Navas non… - GioFrezzetti : RT @cn1926it: Dalla Francia – #Navas-#Napoli, non c’è l’intesa con il #PSG: trattativa saltata. I dettagli -