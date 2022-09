MotoGP, GP San Marino 2022, Quartararo: “Luogo speciale per me, pronto a lottare” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Un Luogo davvero speciale per me, per il titolo dell’anno scorso, ma anche perché nel 2019 ho lottato per una vittoria. Speriamo di riuscire a ottenere buoni risultati anche questa volta. Sono sempre stato molto veloce a Misano, sono pronto a lottare: il tempo potrebbe darci qualche grana ma vale per tutti”. Queste le parole di Fabio Quartararo, leader del Mondiale di MotoGP nella conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San Marino. Sul circuito di Misano si terranno anche dei test il 6-7 settembre. “Mi aspetto un nuovo motore – rivela il francese della Yamaha – abbiamo avuto un primo assaggio, attendo questi test con molto interesse”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Undavveroper me, per il titolo dell’anno scorso, ma anche perché nel 2019 ho lottato per una vittoria. Speriamo di riuscire a ottenere buoni risultati anche questa volta. Sono sempre stato molto veloce a Misano, sono: il tempo potrebbe darci qualche grana ma vale per tutti”. Queste le parole di Fabio, leader del Mondiale dinella conferenza stampa alla vigilia del week-end del GP di San. Sul circuito di Misano si terranno anche dei test il 6-7 settembre. “Mi aspetto un nuovo motore – rivela il francese della Yamaha – abbiamo avuto un primo assaggio, attendo questi test con molto interesse”. SportFace.

ArubaRacing : #SanMarinoGP ?? PREVIEW ?? ?? The - sportface2016 : #MotoGP, #GPSanMarino, #Quartararo: 'Luogo speciale per me, pronto a lottare' - sportli26181512 : MotoGP, la conferenza LIVE del GP di San Marino: A Misano è in corso la conferenza piloti LIVE su Sky Sport MotoGP.… - WahyuNdien : RT @ArubaRacing: #SanMarinoGP ?? PREVIEW ?? ?? The - matteopittaccio : RT @LiveGPit: #MotoGP | #SanMarinoGP: anteprima e orari della festa di Misano ?? @matteopittaccio -