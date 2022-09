OA_Sport : #USOpentennis Proseguono la loro avventura Medvedev, Ruud e Murray, eliminato Auger-Aliassime - Gazzetta_it : Medvedev vola al terzo turno, avanti Kyrgios. Oggi in campo Sinner, Musetti e Fognini #UsOpen - FlavioBertolin8 : @auroramaria__ @politicalalemal Ho visto con molta attenzione quella finale l'anno scorso. Medvedev ha giocato davv… - Djnc78 : Meno primi turni interessanti tra gli uomini, qualche terzo turno ruspante, tra cui un ipotetico #Murray… - DonLega : RT @Fata_Turch: @dm_medvedev @DslLorenzo Temo che in Russia la storia sia una rilettura del passato decisamente di parte. Il patto di non a… -

La Gazzetta dello Sport

Nelsetallunga nel quinto game, sale 4 - 2, spreca 5 palle break per allungare sul 5 - 2, ma nel successivo turno di battuta del francese torna nuovamente a 0 - 40 chiudendo al ...... vincendo in tre set (7 - 6 2 - 6 6 - 2) dopo due ore e 27 minuti e accedendo alturno degli ...50 Matteo Viola - Felix Auger - Aliassime 3 - 0 04:15 Daniil- Arthur Rinderknech 3 - 0 05:... Medvedev al terzo turno, avanti Kyrgios. Oggi in campo Sinner, Musetti e Fognini Berrettini ha parlato dei favoriti per il torneo. Le premature uscite di Tsitsipas e Fritz lo mettono però in una posizione di comfort ...Il programma della terza giornata dell'ultimo Slam stagionale. Per i colori azzurri in campo, a caccia di un posto, nei sedicesimi: il semifinalista del 2019, che sul Grandstand sfiderà Grenier, e la ...