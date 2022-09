Mazin, torturato a 15 anni in Libia: la denuncia di Luca Casarini, “Meloni e Salvini lo facciano guardare ai loro figli” (Di giovedì 1 settembre 2022) In un angolo, a terra, seminudo, minacciato con un mitra e picchiato con un bastone. Mazin ha 15 anni e viveva a Gargaresh, un quartiere di Tripoli dove provano a nascondersi molti migranti. Dopo l’ennesima retata delle Special Force libiche per catturare e internare nei campi di detenzione i rifugiati, ha trascorso tre mesi a manifestare davanti la sede dell’Unhcr a Tripoli. Arrestato e deportato nel campo di Ain Zara l’orrore lo conosce bene. Fallo vedere ai tuoi figli @matteoSalvinimi dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu @GiorgiaMeloni, faglielo vedere, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi. https://t.co/HUn1MjeFPC — Luca Casarini (@lukacasa) August 31, 2022 In un video, di cui ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) In un angolo, a terra, seminudo, minacciato con un mitra e picchiato con un bastone.ha 15e viveva a Gargaresh, un quartiere di Tripoli dove provano a nascondersi molti migranti. Dopo l’ennesima retata delle Special Force libiche per catturare e internare nei campi di detenzione i rifugiati, ha trascorso tre mesi a manifestare davanti la sede dell’Unhcr a Tripoli. Arrestato e deportato nel campo di Ain Zara l’orrore lo conosce bene. Fallo vedere ai tuoi@matteomi dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu @Giorgia, faglielo vedere, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi. https://t.co/HUn1MjeFPC —(@lukacasa) August 31, 2022 In un video, di cui ...

framazza4 : RT @AlbertoLetizia2: Mazin viene dal Darfur, ha soli 15 anni. In un lager libico lo picchiano mentre piange e invoca pietà. Col blocco nava… - isamiccoli52 : RT @AlbertoLetizia2: Mazin viene dal Darfur, ha soli 15 anni. In un lager libico lo picchiano mentre piange e invoca pietà. Col blocco nava… - CastelluccioS : RT @AlbertoLetizia2: Mazin viene dal Darfur, ha soli 15 anni. In un lager libico lo picchiano mentre piange e invoca pietà. Col blocco nava… - AristarcoScann1 : RT @AlbertoLetizia2: Mazin viene dal Darfur, ha soli 15 anni. In un lager libico lo picchiano mentre piange e invoca pietà. Col blocco nava… - rita68455390 : RT @mattiaferrari93: Mazin, 15 anni, torturato dalla #mafia libica, è nostro fratello. O lo capiamo o non saremo mai #FratelliTutti. Come i… -