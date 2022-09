Lavoro, pasticcio del governo sui disabili: niente cure nei sei mesi di prova o rischiano il licenziamento. Appelli a Orlando e Stefani (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Europa chiedeva di rendere più chiari i contratti a beneficio dei lavoratori. Il governo ha preso la palla al balzo per fare l’esatto contrario: un decreto che impone infiniti adempimenti per chi assume ma soprattutto espone i lavoratori più fragili a rischio di licenziamento se nei sei mesi di prova usufruiranno di permessi e benefici della 104. Discriminazione che lede la Convenzione Onu sui diritti dei disabili. Sembra assurdo ma succede dal 13 agosto. Quel giorno è entrata in vigore la legge firmata dal ministro Orlando sulla trasparenza dei contratti. Dal titolo sembra innocua come i tanti decreti-ciclostile che recepiscono direttive comunitarie. Il diavolo, si sa, s’annida però nei dettagli, in questo caso le pieghe del testo approvato il 27 giugno scorso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Europa chiedeva di rendere più chiari i contratti a beneficio dei lavoratori. Ilha preso la palla al balzo per fare l’esatto contrario: un decreto che impone infiniti adempimenti per chi assume ma soprattutto espone i lavoratori più fragili a rischio dise nei seidiusufruiranno di permessi e benefici della 104. Discriminazione che lede la Convenzione Onu sui diritti dei. Sembra assurdo ma succede dal 13 agosto. Quel giorno è entrata in vigore la legge firmata dal ministrosulla trasparenza dei contratti. Dal titolo sembra innocua come i tanti decreti-ciclostile che recepiscono direttive comunitarie. Il diavolo, si sa, s’annida però nei dettagli, in questo caso le pieghe del testo apto il 27 giugno scorso e ...

GDS_it : Partenza con naufragio. La vera prima seduta di lavoro del #Consigliocomunale di Palermo inizia con un inciampo che… - runner_me_ : @banter_peter Da antipasto a dolce. Ecchecazzo, dovrei tornare a lavoro… “eh ma ha rinfrescato quindi pasticcio + arrosto ci stanno” - LauraCarrese : RT @tenniscrochet: @myrtamerlino No veramente è lui che ci ha messo in questo pasticcio con la vostra complicità Aveste fatto il vostro la… - Lorenzo_1976 : @AnconaViva Si, mi ricordo. Però c'era un pasticcio fra rinnovi e proroghe per il quale mia moglie ha rischiato di… - tenniscrochet : @myrtamerlino No veramente è lui che ci ha messo in questo pasticcio con la vostra complicità Aveste fatto il vost… -