La conferenza del GP Misano, Bagnaia: "Non vedo l'ora" (Di giovedì 1 settembre 2022) A Misano si è svolta la conferenza piloti, in cui Bagnaia ha parlato del suo futuro compagno di squadra dal 2023: "Quale sarà la differenza per Bastianini nel team factory? Sarà molto diverso il lavoro nel weekend di gara, adesso lavoro benissimo con Miller, magari con Enea non sarà facile all'inizio perché non è abituato". Domenica 4 settembre il GP di San Marino è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW Il Misano Wolrd Circuit "Marco Simoncelli" è pronto ad ospitare la quattordicesima tappa del Motomondiale. La corsa a due ruote torna in Italia e sarà un weekend speciale, visto che Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF) disputerà proprio qui la sua ultima gara in MotoGP. Nel giovedì che precede il fine settimana, parola ai protagonisti e in particolare al leader della ...

