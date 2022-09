Governo: Cdm, ok preliminare a regolamenti per istituzioni di alta formazione artistica (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, ha approvato, in esame preliminare, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, che intervengono sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del relativo comparto". Si legge nella nota del Cdm. "Di seguito i principali contenuti dei due provvedimenti. Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, ha approvato, in esame, due, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, che intervengono sulla definizione degli ordinamenti didattici delledi, musicale e coreutica (Afam) e sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del relativo comparto". Si legge nella nota del Cdm. "Di seguito i principali contenuti dei due provvedimenti. Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del ...

