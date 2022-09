Gianni Morandi mostra la mano ustionata | “Voglia di urlare!”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 settembre 2022)hato con una foto pubblicata su Facebook la suadestra. Ha rivendicato cosi la cicatrice riportata in un incidente avvenuto l’anno scorso, quando è caduto in delle sterpaglie che stava bruciando in giardino, finendo così nel reparto grandi ustionati di Cesena per 27 giorni. Come didascalia accanto alla foto ha scritto “1 settembre.di!!!” apprezzata dai fan come un incoraggiamento ironico ad avere coraggio nonostante la sofferenza.