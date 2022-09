Elezioni | il debutto di Berlusconi su Tik Tok è virale | oltre 3 mln di visualizzazioni

(Di giovedì 1 settembre 2022) Esordio da record per Silvioalsu Tik Tok: il suo video ha avuto 3,2 milioni di, 323 mila like, 19 mila commenti, 71 mila condivisioni e 27 mila salvataggi video. Questa la classifica dei follower dei politici su questo social: Matteo Salvini 542,1mila, Giuseppe Conte 243,9 mila, Silvio195,4mila, Giorgia Meloni 104,6mila, Carlo Calenda 15,7mila, Matteo Renzi 7878. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

