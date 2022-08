Serena Bortone, il messaggio improvviso della conduttrice: “La vita è troppo breve…” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Serena Bortone ha pubblicato sui social network un messaggio all’interno del quale ha chiesto aiuto ai suoi seguaci. Ecco le parole pronunciate dalla famosa presentatrice televisiva Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente i telespettatori dei canali Rai si apprestano ad accogliere con entusiasmo il ritorno sul piccolo schermo della Bortone. Ad annunciare la data dell’inizio delle riprese della nuova stagione di “Oggi è un altro giorno” ci ha pensato la stessa Serena, la quale ha comunicato la notizia direttamente sui social. Serena Bortone (Websource)La trasmissione che la cinquantunenne di Roma conduce da alcuni anni riaprirà il sipario il prossimo lunedì 5 settembre, pertanto con una settimana in anticipo rispetto a ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha pubblicato sui social network unall’interno del quale ha chiesto aiuto ai suoi seguaci. Ecco le parole pronunciate dalla famosa presentatrice televisiva Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente i telespettatori dei canali Rai si apprestano ad accogliere con entusiasmo il ritorno sul piccolo schermo. Ad annunciare la data dell’inizio delle ripresenuova stagione di “Oggi è un altro giorno” ci ha pensato la stessa, la quale ha comunicato la notizia direttamente sui social.(Websource)La trasmissione che la cinquantunenne di Roma conduce da alcuni anni riaprirà il sipario il prossimo lunedì 5 settembre, pertanto con una settimana in anticipo rispetto a ...

zazoomblog : Serena Bortone torna in tv? C’è il cambiamento la Rai ha già deciso: l’annuncio - #Serena #Bortone #torna… - zazoomblog : Serena Bortone Un evento tragico l’ha spinta a parlare “L’ha spezzata in due” - #Serena #Bortone #evento #tragico - CorriereCitta : Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando - infoitcultura : Serena Bortone, l'annuncio che tutti attendevano: 'Finalmente posso dirlo' - __Jandoo : Serena Bortone scegliendo il tailleur -