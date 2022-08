Seregno, è agli arresti domiciliari ma chiede di tornare in carcere: “Non sopporto più la mia compagna” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pur di non stare più con la sua compagna, ha chiesto di lasciare i domiciliari e tornare in carcere. Un uomo di 41 anni, pregiudicato di origini salvadoregne, è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza). Visibilmente ubriaco, ha minacciato il suicidio mentre teneva in mano un coltello. L’uomo è attualmente ai domiciliari per scontare la fine di una condanna per rapina. Alla vista dei militari, però, il 41enne ha chiesto di essere riportato in carcere perché, ha detto, “non sopporto più la mia compagna”. L’uomo è stato condannato in via definitiva per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi a Milano nel 2013, poi lo scorso marzo aveva ottenuto il beneficio dei domiciliari. La ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pur di non stare più con la sua, ha chiesto di lasciare iin. Un uomo di 41 anni, pregiudicato di origini salvadoregne, è stato arrestato dai carabinieri a(Monza). Visibilmente ubriaco, ha minacciato il suicidio mentre teneva in mano un coltello. L’uomo è attualmente aiper scontare la fine di una condanna per rapina. Alla vista dei militari, però, il 41enne ha chiesto di essere riportato inperché, ha detto, “nonpiù la mia”. L’uomo è stato condannato in via definitiva per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi a Milano nel 2013, poi lo scorso marzo aveva ottenuto il beneficio dei. La ...

