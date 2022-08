Regina Elisabetta non le lascerà nulla: il nuovo testamento parla chiaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Regina Elisabetta sembra essere decisa a non lasciarle davvero nulla, la Sovrana pare avere cambiato il testamento proprio nelle ultime ore. Finisce nuovamente al centro dell’attenzione la Sovrana che proprio nelle ultime ore sembra aver lasciato tutti di stucco con un vero colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il motivo principale infatti Leggi su youmovies (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sembra essere decisa a non lasciarle davvero, la Sovrana pare avere cambiato ilproprio nelle ultime ore. Finisce nuovamente al centro dell’attenzione la Sovrana che proprio nelle ultime ore sembra aver lasciato tutti di stucco con un vero colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il motivo principale infatti

Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta riceverà martedì il nuovo premier britannico nella sua residenza scozzese di Balmoral, evento… - LLC0429 : RT @GabrieleCarrer: Per la prima volta in 70 anni di regno, la regina Elisabetta II nominerà il nuovo primo ministro britannico la prossima… - KRISKSB : RT @GabrieleCarrer: Per la prima volta in 70 anni di regno, la regina Elisabetta II nominerà il nuovo primo ministro britannico la prossima… - _mi_conosci_ : @polloflambe in questo momento posso vedere delle nuove forme di vita passeggiare sulla scrivania dove la tua spazz… - FE_ro_MO_ne : RT @Comeungattoint1: Da oggi adotterò il motto della Regina Elisabetta Never complain, never explain Mai lamentarsi, mai spiegare -