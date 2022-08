Permesso lavoro negato, Fulham non può tesserare Kluivert (Di mercoledì 31 agosto 2022) Niente Fulham, secondo Sky Sports UK, per Justin Kluivert. Come riferisce l'emittente, l'esterno offensivo olandese non avrebbe ricevuto il Permesso di lavoro a causa dello scarso minutaggio avuto ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Niente, secondo Sky Sports UK, per Justin. Come riferisce l'emittente, l'esterno offensivo olandese non avrebbe ricevuto ildia causa dello scarso minutaggio avuto ...

AnsaRomaLazio : Permesso lavoro negato, Fulham non può tesserare Kluivert. Sky UK, autorità sottolineano scarso minutaggio giocator… - glooit : Permesso lavoro negato, Fulham non può tesserare Kluivert leggi su Gloo - LAROMA24 : ?? #Kluivert al #Fulham, cessione bloccata ?? ?? Problemi con il permesso di lavoro in Inghilterra: ecco le criticit… - Baciccio_99 : RT @Alessandroad05: Di solito capitava che le trattative saltassero per il permesso di lavoro su Football Manager.... ???? #Kluivert #ASRoma… - MarcosPalermo : Il permesso di lavoro che chiedono in UK è la cosa più ridicola e fa perdere tempo -