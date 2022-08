Paredes alla Juve | le cifre ufficiali dell’affare

(Di mercoledì 31 agosto 2022)stipendiontus – «ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain Football s.a.s. per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro». Così il club bianconero ha annunciato di aver messo a segno un altro colpo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DiMarzio : #Paredes alla @juventusfc in chiusura ?? visite domani, probabilmente a Parigi @SkySport #calciomercato - ClaMarchisio8 : @guido_vaciago @Balutin75 @PaoloCond @paolorossi1965 @ClaudioZuliani Più che altro nessuno dei due ha le caratteris… - GiovaAlbanese : Ok la definizione della linea di confine tra diritto e obbligo di riscatto sul prestito, ma la vera formula che ha… - sportface2016 : #Paredes ufficiale alla #Juventus: il comunicato del #PSG - ilysto3ssel : paredes alla juve???? -

Poi toccheràfirma in sede e al comunicato ufficiale ". COL FIDEOche ritrova Angel Di Maria , l'amico del cuore, anche lui ex Psg (che sarà avversario in Champions,prima giornata).Arkadiusz Milik e Leandro(sempre più vicino) sono le ciliegine sulla torta del progetto ...tifosi hanno reclamato nelle ultime stagioni e che sicuramente darà maggiore ritmo e qualità...(Adnkronos) – Leandro Paredes alla Juventus, è ufficiale. Il Paris Saint-Germain annuncia la cessione del 28enne centrocampista argentino al club bianconero. Paredes, secondo la news pubblicata dal Ps ...18:05 - PAREDES È DELLA JUVENTUS - Adesso è ufficiale: Leandro Paredes è un giocatore della Juventus. A darne notizia è il Paris Saint-Germain attraverso i propri ...