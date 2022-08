Napoli, trattativa ad oltranza per Keylor Navas (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli e PSG al lavoro per trovare una soluzione per il portiere: il nodo rimane la buonuscita richiesta dal portiere Il Napoli e il PSG stanno continuando a lavorare sul passaggio di Keylor Navas in azzurro, nonostante le difficoltà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i parigini, impegnati in un braccio di ferro con il portiere sulla buonuscita, potrebbero cedere in parte, per evitare di avere un giocatore molto influente nello spogliatoio insoddisfatto. Allo studio la possibilità di un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022)e PSG al lavoro per trovare una soluzione per il portiere: il nodo rimane la buonuscita richiesta dal portiere Ile il PSG stanno continuando a lavorare sul passaggio diin azzurro, nonostante le difficoltà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i parigini, impegnati in un braccio di ferro con il portiere sulla buonuscita, potrebbero cedere in parte, per evitare di avere un giocatore molto influente nello spogliatoio insoddisfatto. Allo studio la possibilità di un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

