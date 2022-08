«Inventing Anna»: guai per Netflix, arriva una denuncia (Di mercoledì 31 agosto 2022) La serie è stata prodotta da Shonda Rhimes Nei mesi scorsi a lungo si è parlato di “Inventing Anna”, serie ideata da Shonda Rhimes e dalla sua Shondaland con Netflix, basata su una storia vera. Negli episodi viene infatti raccontata la storia della truffatrice Anna Sorokin, conosciuta da tutti come Anna Delvey. C’è però chi non ha apprezzato la messa in onda. Tra queste Rachel Williams ex dipendente di Vanity Fair truffata dalla Sorokin per 62.000 dollari. Leggi anche: “Inventing Anna”: disponibile su Netflix la seconda serie by Shondaland La donna ha infatti denunciato Netflix per l’immagine che la serie ha regalato del suo personaggio. Lunedì ha intentato una causa per diffamazione contro il colosso di streaming. A ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) La serie è stata prodotta da Shonda Rhimes Nei mesi scorsi a lungo si è parlato di “”, serie ideata da Shonda Rhimes e dalla sua Shondaland con, basata su una storia vera. Negli episodi viene infatti raccontata la storia della truffatriceSorokin, conosciuta da tutti comeDelvey. C’è però chi non ha apprezzato la messa in onda. Tra queste Rachel Williams ex dipendente di Vanity Fair truffata dalla Sorokin per 62.000 dollari. Leggi anche: “”: disponibile sula seconda serie by Shondaland La donna ha infattitoper l’immagine che la serie ha regalato del suo personaggio. Lunedì ha intentato una causa per diffamazione contro il colosso di streaming. A ...

