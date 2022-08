Il Pisa cerca un attaccante | Barba in uscita dal Benevento e Il mercato della Serie B

PowerBaldax : @genoanoerrante Bravo ! ?? Tutte osservazioni che condivido. A me Hefti non è dispiaciuto, e Pajac aveva dal suo lat… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Pisa, si cerca l’ex Palermo Moreo. Queste le intenzioni del Brescia - Mediagol : Calciomercato Pisa, si cerca l’ex Palermo Moreo. Queste le intenzioni del Brescia -

Nel corso della nostra diretta di mercato, l'intervento di Nicola Binda con Fabio Russo dall'Hotel Gallia di ...... sarà Politano vs Di Francesco sulle ali In cadetteria arriva il 10 maggio del 2021 dirigendo... Spallettiun successo per sognare, dopo le goleade contro Verona e Monza i partenopei hanno ...La coppia mercato Rinaudo-Zavagno lavora per trovare il vice-Brunori in attacco. Vido potrebbe essere il prescelto, ma sono diversi i profili valutati dalla società rosanero per il reparto avanzato ...Divieto di ritorno a Grosseto per 3 anni. E’ il provvedimento del questore nei confronti di una donna resasi protagonista di un furto all’interno di un supermercato, la Lidl, nella zona della stazione ...