Esplosione su un rimorchiatore a Crotone | 3 morti e 2 feriti

AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel porto di Crotone per l'incendio susseguente all'Esplosione a bordo di un rimorchiatore attraccato in banchina. Il primo bilancio è di tre morti e un ferito trasportato in ospedale; un altro ferito non sarebbe grave. I corpi di due delle vittime sono stati rinvenuti sulla banchina, il terzo, scaraventato dall'Esplosione in mare, è stato recuperato da una imbarcazione. Il ferito è stato trasportato d'urgenza dall'ospedale civile San Giovanni di Dio. L'incendio a bordo del rimorchiatore Asso è avvenuto durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell'imbarcazione. Il rimorchiatore, registrato ad un compartimento marittimo straniero, è impegnato in attività di servizio alle piattaforme per l'estrazione di gas ...

