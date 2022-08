Di Maio contro il centrodestra: “Se vince, niente redistribuzioni dei migranti in Ue” (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Di Maio si lancia in un affondo contro il centrodestra: “Il tema delle politiche migratorie resterà cruciale: attualmente i migranti che arrivano in Italia vanno redistribuiti nel resto d’Europa. Se dovessero vincere Matteo Salvini e Giorgia Meloni non sarà più così, perchè Orban e gli alleati della Meloni non vogliono le redistribuzioni. Questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giornata politica 21 agosto: Mattarella avvia incontri Renzi al lavoro sulle liste: “Venderemo cara la pelle” Di Maio sui migranti, Salvini rimbrotta l’Onu Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Zaia esorta il centrodestra: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Disi lancia in un affondoil: “Il tema delle politiche migratorie resterà cruciale: attualmente iche arrivano in Italia vanno redistribuiti nel resto d’Europa. Se dovesserore Matteo Salvini e Giorgia Meloni non sarà più così, perchè Orban e gli alleati della Meloni non vogliono le. Questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giornata politica 21 agosto: Mattarella avvia incontri Renzi al lavoro sulle liste: “Venderemo cara la pelle” Disui, Salvini rimbrotta l’Onu Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Zaia esorta il: ...

Tommasocerno : Anche solo pensare che la guerra contro Putin la guidi Di Maio fa venire i brividi a chi scommette su come andrà a finire - LaVeritaWeb : Si ripetono allarmi già sentiti sul disastro economico prossimo venturo perché al governo non c’è più Mario Draghi.… - alexanliberoit : RT @Tommasocerno: Anche solo pensare che la guerra contro Putin la guidi Di Maio fa venire i brividi a chi scommette su come andrà a finire - PaoloGir33 : RT @Tommasocerno: Anche solo pensare che la guerra contro Putin la guidi Di Maio fa venire i brividi a chi scommette su come andrà a finire - FedCarpanoni : RT @Tommasocerno: Anche solo pensare che la guerra contro Putin la guidi Di Maio fa venire i brividi a chi scommette su come andrà a finire -