"Che bombe le ho dato". Botte alla 12enne disabile, a processo i bulli (Di mercoledì 31 agosto 2022) I fatti risalgono ad aprile del 2021. La ragazzina, con alcune disabilità, riportò gravi lesioni. Il pm ha rinviato a giudizio i tre 15enni responsabili dell'aggressione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) I fatti risalgono ad aprile del 2021. La ragazzina, con alcune disabilità, riportò gravi lesioni. Il pm ha rinviato a giudizio i tre 15enni responsabili dell'aggressione

ladyonorato : Nei riquadri vedete le bombe/mine “a petalo” che l’esercito ucraino ha disseminato per le strade di #Donetsk. Servo… - DanieleStampeg2 : @samucapi64 @anikeatable Su questo dipende da molte cose: da dove avviene l'attacco, cosa viene colpito o se sono a… - rev_emi : @ugom65 giusto, meglio invece essere schiavi degli USA da 100 anni e comprarlo a 80 euro invece che a 2 euro dalla… - luciapulichino : @contextuo @Lollobast spiegami perchè creperemmo sotto le bombe se non salviamo l'Ucraina. Chi getterebbe nel caso… - CarloRezzano : Sicuro che quella centrale atomica troppe volte sfiorata da bombe non sara' l'origine di una prima guerra atomica? -