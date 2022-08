Ventotto anni, muore di emorragia dopo il parto cesareo. La bimba sta bene (Di martedì 30 agosto 2022) Una donna di 28 anni è morta ieri dopo aver dato alla luce la sua prima bambina. È successo all’ospedale SS. Annunziata di Taranto dove la 28enne, alla 40 esima settimana di gestazione, è stata ricoverata per la rottura prematura delle membrane. Secondo quanto riferisce la direzione della Asl, la donna “avendo richiesto di non proseguire con l’induzione al parto è stata sottoposta a taglio cesareo”. dopo l’intervento, le verifiche di routine post operatorie hanno rivelato una riduzione dell’emoglobina, compatibile con l’intervento chirurgico. I medici hanno “programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato una anemia severa” dovuta a una emorragia. Il personale sanitario ha “immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, ma la donna è andata in arresto cardiaco” e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Una donna di 28è morta ieriaver dato alla luce la sua prima bambina. È successo all’ospedale SS. Annunziata di Taranto dove la 28enne, alla 40 esima settimana di gestazione, è stata ricoverata per la rottura prematura delle membrane. Secondo quanto riferisce la direzione della Asl, la donna “avendo richiesto di non proseguire con l’induzione alè stata sottoposta a taglio”.l’intervento, le verifiche di routine post operatorie hanno rivelato una riduzione dell’emoglobina, compatibile con l’intervento chirurgico. I medici hanno “programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato una anemia severa” dovuta a una. Il personale sanitario ha “immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, ma la donna è andata in arresto cardiaco” e ...

ladychef62 : @pnggiorgio Ventotto anni sono pochissimi, hai ancora tutta la vita davanti. Non chiuderti e cerca di vivere al meg… - DildoBaggjns : Andato dal medico e mi ha detto di prenotarmi alla clinica privata quindi venerdì giornata di vacanza e di visite d… - SadSoul_1927 : @augustociardi75 Arifacce...... ha 28 anni!!! VENTOTTO!!!! 29 li fa a Natale ?? - marcomaroni : 'a sedici anni sapevo tutto, leggero, incosciente, coraggioso. A venti i primi dubbi, intorno ai venticinque le pri… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ?#Leclerc come #Schumacher? Capita spesso di imbattersi in un paragone che a qualcuno fa storcere il naso, ad altri un… -