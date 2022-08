US Open 2022: parata di stelle e prezzi record per l’esordio di Serena Williams (Di martedì 30 agosto 2022) Numeri da record in occasione del primo turno di Serena Williams agli US Open 2022, suo ultimo torneo. La statunitense ha superato l’esordio battendo per 6-3 6-3 la montenegrina Danka Kovinic. Adesso per lei ci sarà l’estone Anett Kontaveit, numero due del mondo. Ad assistere al match, c’erano sugli spalti l’ex presidente Bill Clinton, Mike Tyson e Martina Navratilova, Anna Wintour, Hugh Jackman, Matt Damon, Lindsey Vonn e il sindaco di New York Eric Adams. Spike Lee ha partecipato al lancio della monetina pre-partita. Presenti anche i famigliari della ventitrè volte campionessa Slam, il marito, la madre e anche la figlia Olympia. Anche i prezzi dei biglietti hanno raggiunto livelli record: oltre 1.000 dollari sul mercato secondario. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Numeri dain occasione del primo turno diagli US, suo ultimo torneo. La statunitense ha superatobattendo per 6-3 6-3 la montenegrina Danka Kovinic. Adesso per lei ci sarà l’estone Anett Kontaveit, numero due del mondo. Ad assistere al match, c’erano sugli spalti l’ex presidente Bill Clinton, Mike Tyson e Martina Navratilova, Anna Wintour, Hugh Jackman, Matt Damon, Lindsey Vonn e il sindaco di New York Eric Adams. Spike Lee ha partecipato al lancio della monetina pre-partita. Presenti anche i famigliari della ventitrè volte campionessa Slam, il marito, la madre e anche la figlia Olympia. Anche idei biglietti hanno raggiunto livelli: oltre 1.000 dollari sul mercato secondario. SportFace.

