Ultime Notizie – Roma, busta con proiettile a delegato rifiuti VI Municipio (Di martedì 30 agosto 2022) Una busta con all’interno un proiettile da caccia inesploso calibro 12 è stata lasciata intorno alle 13 di oggi, secondo quanto apprende Adnkronos, sul bancone dell’usciere, in quel momento assente, dell’ufficio della segreteria di presidenza del Vi Municipio Torri. Il pacco, con l’intestazione scritta al computer, era indirizzato al delegato ai rifiuti. Sul posto i poliziotti e gli artificieri che per ragioni di sicurezza hanno evacuato l’intero piano in via Duilio Cambellotti. Il presidente del Municipio, Nicola Franco, all’Adnkronos commenta: “Non è la prima volta, spero non riguardi l’enorme lavoro che stiamo facendo sul territorio per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti. Solo nelle Ultime settimane abbiamo elevato sanzioni per 50mila ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Unacon all’interno unda caccia inesploso calibro 12 è stata lasciata intorno alle 13 di oggi, secondo quanto apprende Adnkronos, sul bancone dell’usciere, in quel momento assente, dell’ufficio della segreteria di presidenza del ViTorri. Il pacco, con l’intestazione scritta al computer, era indirizzato alai. Sul posto i poliziotti e gli artificieri che per ragioni di sicurezza hanno evacuato l’intero piano in via Duilio Cambellotti. Il presidente del, Nicola Franco, all’Adnkronos commenta: “Non è la prima volta, spero non riguardi l’enorme lavoro che stiamo facendo sul territorio per contrastare l’abbandono illegale dei. Solo nellesettimane abbiamo elevato sanzioni per 50mila ...

