Tennis: Us Open, Paolini fuori al primo turno contro Swiatek (Di martedì 30 agosto 2022) La Tennista toscana sconfitta 6 - 3 6 - 0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) - Niente impresa per Jasmine Paolini, subito fuori agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Lata toscana sconfitta 6 - 3 6 - 0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) - Niente impresa per Jasmine, subitoagli Us, quarto e ultimo Slam della stagione in ...

Tennis: Us Open, Paolini fuori al primo turno contro Swiatek La tennista toscana sconfitta 6 - 3 6 - 0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) - Niente impresa per Jasmine Paolini, subito fuori agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Opposta alla numero uno del mondo e del seeding, Iga Swiatek, la tennista toscana cede per 6 - 3 6 - 0 in ... Us Open: troppa Swiatek per Paolini Così Jasmine Paolini è uscita subito di scena agli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), ...li ha vinti lei) ma la 21enne di Varsavia sembra proprio non fare alcuna fatica a giocare a tennis. ... US Open: Swiatek non lascia scampo a Paolini. Diciottesimo 6-0 per Iga nel 2022 Tennis | Featured, US Open | Per riassumere il match di primo turno tra Iga Swiatek e Jasmine Paolini allo US Open basterebbe probabilmente fare riferimento alle tante categorie che ... Us Open: troppa Swiatek per Paolini Nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. E beccare la regina mondiale all'esordio in un Major vuol proprio dire che la dea bendata al ...