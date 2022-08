fattoquotidiano : Gazprom taglia le forniture di gas alla Francia. Da domani lo stop “temporaneo” al gasdotto tra Russia e Germania N… - Luxgraph : Stop al gasdotto Nord Stream 1: quali saranno le conseguenze? #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - oratiosky : Stop al gasdotto Nord Stream 1: quali saranno le conseguenze? - lalitapetila : RT @alkhimiyah: #Gazprom taglia le forniture di gas alla #Francia. Da domani lo stop 'temporaneo' al gasdotto tra Russia e Germania Nord St… - nives71556203 : RT @alkhimiyah: #Gazprom taglia le forniture di gas alla #Francia. Da domani lo stop 'temporaneo' al gasdotto tra Russia e Germania Nord St… -

Gazprom conferma che ilNord Stream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, fino al 3 settembre, mentre l'Europa è al lavoro sull'emergenza energia per il prezzo del gas e fissa al 9 ......il 31 agosto e dovrebbe durare tre giorni l'ennesima chiusura "per manutenzione" delNord ... In questo caso losi spiegherebbe con la manutenzione dell'unico compressore di Nord Stream 1 ...Fra tre giorni i flussi di Gazprom attraverso Nord Stream 1 riprenderanno: ma al massimo per 33 milioni di metri cubi al giorno: ci saranno altre conseguenze sui prezzi