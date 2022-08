Paragone contro tutti. A Bologna attacca Salvini, Conte e Meloni: Stesso budino (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi a Bologna c’era il leader nazionale Gianluigi Paragone per presentare i candidati locali del partito: ce n’è per tutti, in particolare (ma non solo) i leader del centrodestra. Matteo Salvini “non faccia la verginella perché non attacca”, manda a dire il senatore ex M5s. “Il suo ministro della Salute si chiama Speranza, quello all’Interno Lamorgese“, ricorda. Per Paragone centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 stelle sono tutti parte dello Stesso “budino” già visto col Governo Draghi. Anche Meloni “ha detto che parte dall’agenda Draghi e appena i mercati finanziari muovono un dito contro l’Italia la Meloni corre a tranquillizzarli”. Mario Draghi, poi, è un “fanatico del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Oggi ac’era il leader nazionale Gianluigiper presentare i candidati locali del partito: ce n’è per, in particolare (ma non solo) i leader del centrodestra. Matteo“non faccia la verginella perché non”, manda a dire il senatore ex M5s. “Il suo ministro della Salute si chiama Speranza, quello all’Interno Lamorgese“, ricorda. Percentrodestra, centrosinistra e Movimento 5 stelle sonoparte dello” già visto col Governo Draghi. Anche“ha detto che parte dall’agenda Draghi e appena i mercati finanziari muovono un ditol’Italia lacorre a tranquillizzarli”. Mario Draghi, poi, è un “fanatico del ...

