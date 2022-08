Lo stallo della guerra e l’imprevedibilità, come a Kherson (Di martedì 30 agosto 2022) Odessa, dal nostro inviato. Sabato scorso un decreto speciale del governo ucraino ha esonerato i lavoratori marittimi dall’obbligo della residenza in patria, stabilito per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 30 agosto 2022) Odessa, dal nostro inviato. Sabato scorso un decreto speciale del governo ucraino ha esonerato i lavoratori marittimi dall’obbligoresidenza in patria, stabilito per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - ZonaBianconeri : RT @GoldFrake: Per qualche “big” del #Calciomercato Paredes alla #Juve sembra essere in stallo in virtù della richiesta del #PSG per l’obbl… - OPaiano : @vitalbaa Castellone ha esibito questa sera in tv una mozione presentata nel mese di marzo che non ha avuto seguito… - GoldFrake : Per qualche “big” del #Calciomercato Paredes alla #Juve sembra essere in stallo in virtù della richiesta del #PSG p… - VitoGirolamo27 : ??L’#Ajax, che sembrava vicinissima a #Ziyech, ore va forte su #Ocampos del #Siviglia, vista la fase di stallo della… -