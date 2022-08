LIVE Italia-Israele pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa in acqua in serata (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele pallanuoto, Europei 2022, Setterosa che vuole il primo posto. La nazionale Italiana che dopo aver distrutto la Slovacchia nella prima partita per 26 a 1 e vinto in modo convincente contro la Spagna. Deve certificare la prima posizione contro l’Israele. La nazionale israeliana viene da due successi proprio contro Slovacchia e Francia. Match quindi da non sottovalutare per il Setterosa. Il Setterosa convocato: Lucrezia Cergol (pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diche vuole il primo posto. La nazionalena che dopo aver distrutto la Slovacchia nella prima partita per 26 a 1 e vinto in modo convincente contro la Spagna. Deve certificare la prima posizione contro l’. La nazionale israeliana viene da due successi proprio contro Slovacchia e Francia. Match quindi da non sottovalutare per il. Ilconvocato: Lucrezia Cergol (Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara ...

