Iraq, almeno 33 morti nell'assalto dei sadristi alla Green Zone di Baghdad. Moqtada al-Sadr ai suoi: "Ritiratevi entro un'ora" (Di martedì 30 agosto 2022) Si sta trasformando in una carneficina il tentativo dei sostenitori del leader sciita Moqtada al-Sadr di rovesciare il governo uscente, dopo che alle ultime elezioni il loro partito è risultato essere il più votato senza però riuscire a formare una maggioranza. Da lunedì i Sadristi hanno assaltato la Green Zone di Baghdad, l'area superprotetta all'interno della quale sorgono i palazzi delle istituzioni e le ambasciate, scontrandosi con i sostenitori filo-iraniani nel tentativo di prendere il controllo del palazzo presidenziale. Il bilancio delle vittime degli scontri è già salito a 33, tra cui tre poliziotti, secondo i media locali, mentre sono già più di 700 i feriti. Anche al-Sadr ha intimato ai suoi seguaci armati di ritirarsi ...

