Inter, dalla Francia: il Psg ci prova ancora per Skriniar, Al-Khelaifi parla direttamente con Zhang (Di martedì 30 agosto 2022) Secondo quanto riferisce dalla Francia il sito FootMercato, il Psg non avrebbe ancora mollato la presa per Milan Skriniar, nonostante le recenti rassicurazioni di Beppe Marotta circa la sua permanenza. Il club parigino vorrebbe fare un disperato tentativo su richiesta di Campos e Galtier, e così Al-Khelaifi vuole provare ad accontentarli, parlando direttamente con il presidente Steven Zhang per sbloccare la situazione. Marotta e Ausilio si sono dimostrati fermi nel non voler cedere in questa sessione lo slovacco, ma il magnate mediorientale spera di poter convincere il presidente cinese, alla luce di un grande introito economico. La sensazione è che comunque Skriniar non si muoverà in questo calciomercato estivo, in ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Secondo quanto riferisceil sito FootMercato, il Psg non avrebbemollato la presa per Milan, nonostante le recenti rassicurazioni di Beppe Marotta circa la sua permanenza. Il club parigino vorrebbe fare un disperato tentativo su richiesta di Campos e Galtier, e così Al-vuolere ad accontentarli,ndocon il presidente Stevenper sbloccare la situazione. Marotta e Ausilio si sono dimostrati fermi nel non voler cedere in questa sessione lo slovacco, ma il magnate mediorientale spera di poter convincere il presidente cinese, alla luce di un grande introito economico. La sensazione è che comunquenon si muoverà in questo calciomercato estivo, in ...

