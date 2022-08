In un ghiacciaio delle Alpi svizzere è stato trovato il corpo di un alpinista che risultava disperso da 32 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Sul ghiacciaio Stockji a Zermatt, sulle Alpi svizzere, sono stati trovati i resti di un Alpinista tedesco che risultava disperso da 32 anni: era scomparso nel 1990 a 27 anni, dopo essere partito da Chamonix per arrivare a Domodossola passando Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) SulStockji a Zermatt, sulle, sono stati trovati i resti di unnista tedesco cheda 32: era scomparso nel 1990 a 27, dopo essere partito da Chamonix per arrivare a Domodossola passando

