Fiorentina-Napoli | battibecco con Spalletti | identificati due tifosi viola

(Di martedì 30 agosto 2022) La polizia di Firenze ha identificato i duedellauno dei quali, domenica sera al Franchi, ha avuto uncon l'allenatore del, Luciano, mentre l'altro ha tirato all'indirizzo del tecnico una bottiglietta. Per quest'ultimo, una settantenne secondo quanto appreso, scatterà una denuncia per lancio di oggetti a cui seguirà un daspo. Per l'altro tifoso, che avrebbe offeso, dovrebbe scattare il daspo. La polizia, secondo quanto appreso, ha invece già denunciato un tifoso napoletano che, ai controlli all'ingresso del Franchi, è stato trovato in possesso di un coltellino e un fumogeno. Per il supporter campano in arrivo poi il daspo.