Energia | FederlegnoArredo | Governo intervenga o ad ottobre blackout della filiera

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Se l'Europa e, o ilitaliano non mettono in campo a strettissimo giro misure volte a bloccare gli aumenti ormai insostenibili di gas ed, devono essere consapevoli che tireranno il freno a mano a intere filiere produttive, fra cui quella del legno-arredo, che saranno costrette a fermare la produzione, a mettere i lavoratori in cassa integrazione e a perdere competitività sui mercati”. A lanciare l'allarme è Claudio Feltrin, presidente di, chiedendo di fissare un tetto al prezzo del gas ed il raddoppio del credito di imposta sulle bollette delle imprese attualmente al 25%. “Purtroppo nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata", afferma, avvertendo che le aziende del settore si trovano davanti ad uno scenario "fosco che in tempi celeri coinvolgerà l'intera ...

Italpress

