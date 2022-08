5 consigli per eliminare o ridurre il sale nella dieta (Di martedì 30 agosto 2022) Basta un solo grammo di sale in meno al giorno per ridurre il rischio di infarto e ictus, eppure in Italia il consumo di sale è ancora troppo alto. Basti pensare che il consumo giornaliero di questo alimento è quasi il doppio rispetto a quello raccomandato dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia: in 9,5 grammi negli uomini e 7,2 grammi nelle donne, mentre l’assunzione massima raccomandata dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia è di 5 grammi al giorno, l’equivalente di un cucchiaino. Ridurlo o eliminarlo dalla dieta è possibile, attuando dei semplici consigli da mettere subito in pratica. Rischi e benefici del sale “Il sale è una parte importante della nostra dieta”, ha spiegato Ciro Indolfi, presidente della Società ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) Basta un solo grammo diin meno al giorno peril rischio di infarto e ictus, eppure in Italia il consumo diè ancora troppo alto. Basti pensare che il consumo giornaliero di questo alimento è quasi il doppio rispetto a quello raccomandato dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia: in 9,5 grammi negli uomini e 7,2 grammi nelle donne, mentre l’assunzione massima raccomandata dalle linee guida della Società Europea di Cardiologia è di 5 grammi al giorno, l’equivalente di un cucchiaino. Ridurlo o eliminarlo dallaè possibile, attuando dei semplicida mettere subito in pratica. Rischi e benefici del“Ilè una parte importante della nostra”, ha spiegato Ciro Indolfi, presidente della Società ...

