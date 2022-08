US Open 2022: clamorosa sconfitta per Halep, ok Gauff e Sakkari (Di lunedì 29 agosto 2022) La prima vera sorpresa di questo US Open 2022 è senza ombra di dubbio la sconfitta di Simona Halep. La tennista rumena, accreditata della settima testa di serie, era una delle favorite per il titolo ma è uscita di scena già all’esordio contro la qualificata Snigur. 6-2 0-6 6-4 il punteggio in favore della giocatrice ucraina, la cui vittoria pagava addirittura 10 volte la posta, maturato dopo 1h42? di gioco. Lo slam newyorchese perde dunque una protagonista già il primo lunedì ed ora il tabellone si fa molto interessante. Negli altri match di primo turno, tutto facile per Coco Gauff, che regola la francese Jeanjean con lo score di 6-2 6-3 e avanza. Ok Maria Sakkari, la quale si prende la rivincita sulla tedesca Maria imponendosi in tre set, mentre non passa inosservato il 6-0 6-0 ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) La prima vera sorpresa di questo USè senza ombra di dubbio ladi Simona. La tennista rumena, accreditata della settima testa di serie, era una delle favorite per il titolo ma è uscita di scena già all’esordio contro la qualificata Snigur. 6-2 0-6 6-4 il punteggio in favore della giocatrice ucraina, la cui vittoria pagava addirittura 10 volte la posta, maturato dopo 1h42? di gioco. Lo slam newyorchese perde dunque una protagonista già il primo lunedì ed ora il tabellone si fa molto interessante. Negli altri match di primo turno, tutto facile per Coco, che regola la francese Jeanjean con lo score di 6-2 6-3 e avanza. Ok Maria, la quale si prende la rivincita sulla tedesca Maria imponendosi in tre set, mentre non passa inosservato il 6-0 6-0 ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Open_gol : Il candidato dei progressisti: sbagliato tagliare i fondi al sistema sanitario nazionale - nadiafrancy : RT @mbolognetti: - MErsettis : RT @ItalianPolitics: Von der Leyen: «Tutti i Paesi Ue devono ridurre del 15% i consumi di #gas. Pronti allo stop dalla Russia» https://t.co… -