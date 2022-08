Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo delusa da Riccardo Gismondi? “Due mesi fa avevo dato una risposta diversa, poi…” (Di lunedì 29 agosto 2022) Circa due mesi fa una delle coppie più amate e seguita di Uomini e Donne ha annunciato di essersi lasciata dopo 6 anni d’amore. Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. I due si sono conosciuti e innamorati durante il dating show di Maria De Filippi; all’epoca Riccardo sedeva sul trono più ambito della televisione italiana, Camilla era una delle sue corteggiatrici. Dopo la scelta a sorpresa nella puntata del 2 dicembre, i due hanno iniziato la loro relazione lontani dalle telecamere, decidendo di andare presto a convivere. Poco tempo dopo, si sono anche fatti un tatuaggio in comune. Molto riservati, nonostante abbiano poi deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island, hanno preferito coltivare la loro ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) Circa duefa una delle coppie più amate e seguita diha annunciato di essersi lasciata dopo 6 anni d’amore. Stiamo parlando di. I due si sono conosciuti e innamorati durante il dating show di Maria De Filippi; all’epocasedeva sul trono più ambito della televisione italiana,era una delle sue corteggiatrici. Dopo la scelta a sorpresa nella puntata del 2 dicembre, i due hanno iniziato la loro relazione lontani dalle telecamere, decidendo di andare presto a convivere. Poco tempo dopo, si sono anche fatti un tatuaggio in comune. Molto riservati, nonostante abbiano poi deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island, hanno preferito coltivare la loro ...

