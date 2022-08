Ultime Notizie – Elezioni 2022, Lotito: “Molise non è regione di serie B, io sua voce in Parlamento” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Il Molise non è una regione di serie B: le sue necessità valgono quanto quelle delle Regioni più grandi. La sua voce deve sentirsi alta in Parlamento”. Così Claudio Lotito, candidato alle Politiche per il centrodestra in Molise in un’intervista a ‘Primo Piano Molise’. “La politica mi ha sempre appassionato e ho cercato di farla, direttamente o indirettamente in tutte le mie attività. Occuparsi della polis e del bene comune. Questo – rileva il presidente della Lazio – è il senso della politica per me. Quello che intendo continuare a fare, adesso ancora di più per il Molise, che merita la giusta rappresentanza a livello nazionale. So di poter dare un contributo da imprenditore che conosce le conseguenze economiche e sociali delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Ilnon è unadiB: le sue necessità valgono quanto quelle delle Regioni più grandi. La suadeve sentirsi alta in”. Così Claudio, candidato alle Politiche per il centrodestra inin un’intervista a ‘Primo Piano’. “La politica mi ha sempre appassionato e ho cercato di farla, direttamente o indirettamente in tutte le mie attività. Occuparsi della polis e del bene comune. Questo – rileva il presidente della Lazio – è il senso della politica per me. Quello che intendo continuare a fare, adesso ancora di più per il, che merita la giusta rappresentanza a livello nazionale. So di poter dare un contributo da imprenditore che conosce le conseguenze economiche e sociali delle ...

