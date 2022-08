Napoli-Liverpool, diretta TV e streaming: Sky, Amazon o Canale 5? (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown è ormai giunto al termine: l’attesissimo e prestigioso torneo internazionale della UEFA Champions League 2022-2023 è pronto ad entusiasmare e dare spettacolo in campo. Tra i tanti club illustri ci sarà di nuovo protagonista anche il Napoli di mister Luciano Spalletti, dopo due anni di assenza. La compagine azzurra esordirà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21.00 contro il Liverpool, match che si disputerà nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I partenopei sono stati inseriti nel Girone A, insieme ad Ajax, Rangers e Liverpool. A seguire tutti i dettagli sulla spettacolare partita, precedenti e come seguirla in diretta TV ed in streaming. I precedenti in competizioni europee tra Napoli e Liverpool, che si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown è ormai giunto al termine: l’attesissimo e prestigioso torneo internazionale della UEFA Champions League 2022-2023 è pronto ad entusiasmare e dare spettacolo in campo. Tra i tanti club illustri ci sarà di nuovo protagonista anche ildi mister Luciano Spalletti, dopo due anni di assenza. La compagine azzurra esordirà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21.00 contro il, match che si disputerà nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. I partenopei sono stati inseriti nel Girone A, insieme ad Ajax, Rangers e. A seguire tutti i dettagli sulla spettacolare partita, precedenti e come seguirla inTV ed in. I precedenti in competizioni europee tra, che si ...

