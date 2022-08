Midnights è il nuovo album di Taylor Swift: “Pezzi scritti nel cuore della notte”, la data di uscita (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è stato un tempo in cui si è parlato delle varie Taylor’s Version con le quali la cantautrice ha rifatto proprio ciò che era già suo, ma il 2022 sarà l’anno del nuovo album di Taylor Swift. La popstar lo ha annunciato a sorpresa mentre veniva premiata agli MTV VMAs 2022 con uno dei riconoscimenti attribuiti a All Too Well. Dopo Folklore ed Evermore, quindi, arriva Midnights. Un titolo scelto non a caso. Come dice la stessa Taylor Swift, infatti, il disco sarà una “una raccolta di Pezzi scritti nel cuore della notte”. Perché proprio la mezzanotte? La popstar lo spiega chiaramente: “Le stanze che percorriamo su e giù e i demoni che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è stato un tempo in cui si è parlato delle varie’s Version con le quali la cantautrice ha rifatto proprio ciò che era già suo, ma il 2022 sarà l’anno deldi. La popstar lo ha annunciato a sorpresa mentre veniva premiata agli MTV VMAs 2022 con uno dei riconoscimenti attribuiti a All Too Well. Dopo Folklore ed Evermore, quindi, arriva. Un titolo scelto non a caso. Come dice la stessa, infatti, il disco sarà una “una raccolta dinel”. Perché proprio la mezza? La popstar lo spiega chiaramente: “Le stanze che percorriamo su e giù e i demoni che ...

