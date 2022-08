LIVE Berrettini-Jarry, US Open 2022 in DIRETTA: Garcia vince in due set! Tra poco l’azzurro (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Nessun problema all’esordio per Caroline Garcia che batte 6-2 6-4 Kamilla Rakhimova e vola al turno successivo. 17.45 In corso la prima sfida giornaliera sul campo 17 tra Caroline Garcia e Kamilla Rakhimova: la francese ha vinto il primo parziale per 6 giochi a 2 dopo trentatré minuti. A seguire l’azzurro. 17.44 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Nicolas Jarry, valida per il primo turno del torneo singolare maschile US Open 2022. Il tabellone di Matteo Berrettini agli US Open – Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Nicolas ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32 Nessun problema all’esordio per Carolineche batte 6-2 6-4 Kamilla Rakhimova e vola al turno successivo. 17.45 In corso la prima sfida giornaliera sul campo 17 tra Carolinee Kamilla Rakhimova: la francese ha vinto il primo parziale per 6 giochi a 2 dopo trentatré minuti. A seguire. 17.44 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Nicolas, valida per il primo turno del torneo singolare maschile US. Il tabellone di Matteoagli US– Il programma della sfida tra Matteoe Nicolas ...

